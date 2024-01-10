Бывший муж Ани Лорак попросил не критиковать его новую возлюбленную: «Я решил развестись до встречи с ней»

Мурат Налчаджиоглу после развода с Ани Лорак не может обрести счастье в личной жизни. Но недавно он перестал скрывать новую возлюбленную, которой оказалась модель по имени Анастасия.
Они в январе вместе отправились отдыхать в Дубай. С бизнесменом была на отдыхе и его дочка от певицы София. На этот раз предприниматель выложил в соцсети фото с избранницей.
Примечательно, что на возлюбленную бизнесмена посыпались сообщения с критикой. Многие стали обвинять девушку в том, что из-за нее Мурат развелся с визажисткой Лилией Реус не так давно. Их брак продлился всего пару месяцев. Однако предприниматель не стал молчать и заступился за свою избранницу.
По словам экс-мужа Лорак, он предпочитает молчать о личной жизни, но видя ситуацию в Сети, решил внести ясность.
«Я хочу, чтобы все перестали беспокоить меня и Анастасию, потому что она не участвовала в процессе развода с моей бывшей женой. Решение, которое я принял, относительно прекращения брака. Это произошло до того, как я ее узнал», — заверил Мурат.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Также он попросил уважать его выбор. По словам бизнесмена, он выбрал тот путь, который может показаться странным, но при этом никто не знает, что принесет этот путь.
«В этот момент я чувствую с Анастасией полную гармонию жизни», – написал Налчаджиоглу.