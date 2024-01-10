Бывший муж Ани Лорак попросил не критиковать его новую возлюбленную: «Я решил развестись до встречи с ней»

Примечательно, что на возлюбленную бизнесмена посыпались сообщения с критикой. Многие стали обвинять девушку в том, что из-за нее Мурат развелся с визажисткой Лилией Реус не так давно. Их брак продлился всего пару месяцев. Однако предприниматель не стал молчать и заступился за свою избранницу.

По словам экс-мужа Лорак, он предпочитает молчать о личной жизни, но видя ситуацию в Сети, решил внести ясность.

«Я хочу, чтобы все перестали беспокоить меня и Анастасию, потому что она не участвовала в процессе развода с моей бывшей женой. Решение, которое я принял, относительно прекращения брака. Это произошло до того, как я ее узнал», — заверил Мурат.

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Также он попросил уважать его выбор. По словам бизнесмена, он выбрал тот путь, который может показаться странным, но при этом никто не знает, что принесет этот путь.