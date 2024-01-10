Госпитализированная Ольга Яковлева рассказала врачам про слабость и кашель

Утром 10 января стало известно, что актрису Ольгу Яковлеву госпитализировали. Она находилась на репетиции в театре, когда ей стало плохо. Коллеги вызвали для нее скорую. Артистку доставили в 52 городскую больницу. Оказалось, что 82-летняя Ольга Михайловна пожаловалась на шаткую походку, температуру, слабость, кашель.
Врачи уже назначили ей лечение, которое включает ингаляции при помощи специальных устройств. Примечательно, что артистка все назначения попросила ей отправить на электронную почту.
По данным «МК», медики хотели выписать Яковлеву 11 января. Она им рассказала, что должна попасть на репетицию в МХТ им. Чехова. Однако теперь премьера под угрозой, так как атриса может остаться в больнице, если ей не станет лучше. Также в феврале она должна сыграть в постановке «Жаркое ковидное лето» Татьяны Архипцовой по пьесе Ярославы.
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Напомним, что артистка была в браке с футболистом Игорем Нетто, но в 1999 году он умер. Детей у звезды нет.