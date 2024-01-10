Госпитализированная Ольга Яковлева рассказала врачам про слабость и кашель

Утром 10 января стало известно, что актрису Ольгу Яковлеву госпитализировали. Она находилась на репетиции в театре, когда ей стало плохо. Коллеги вызвали для нее скорую. Артистку доставили в 52 городскую больницу. Оказалось, что 82-летняя Ольга Михайловна пожаловалась на шаткую походку, температуру, слабость, кашель.

Врачи уже назначили ей лечение, которое включает ингаляции при помощи специальных устройств. Примечательно, что артистка все назначения попросила ей отправить на электронную почту.