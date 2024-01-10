Суд Москвы вернул продюсеру Иншакову иск на один миллиард рублей к Ивлеевой

Настя Ивлеева в декабре устроила вечеринку, на которой гости были откровенно одеты. На нее решил подать в суд продюсер Александр Ушаков. Он потребовал с блогерши один миллиард рублей за нравственные страдания. К нему присоединились еще 22 человека. Однако 10 января стало известно, что Хамовнический суд Москвы вернул заявителю иск.

Причиной стало то, что заявление отправлено не по адресу, так как Ивлеева зарегистрирована не в этом субьекте РФ. Иншаков намерен найти правильный адрес и отправить иск туда.