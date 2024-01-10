Футболист Павел Мамаев опроверг информацию, что устроил дебош на борту самолета

Павел Мамаев снова оказался в центре внимания. 10 января стало известно, что футболист отправился отдыхать в Дубай. Однако на рейсе возникла проблема. Сообщалось, что спортсмен устроил дебош. Когда закончилась посадка пассажиров на борт, в самолете обнаружили техническую неисправность. Поэтому рейс был перенесен с утра на поздний вечер. Пассажирам об этом сообщил капитан воздушного судна.

Но Мамаев отказался покидать салон эконом-класса, где был с женой Надеждой Санько и маленьким сыном. Он потребовал дать ему коляску для ребенка. Отмечалось, что спортстмен кричал и нецензурно выражался. Однако Павел позже опроверг информацию о скандале.