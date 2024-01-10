Футболист Павел Мамаев опроверг информацию, что устроил дебош на борту самолета

Павел Мамаев столкнулся с неприятностями во время прелета в Дубай. Фото: Global Look Press

Павел Мамаев рассказал, что произошло во время рейса Москва - Дубай, на котором он был с женой и ребенком. Футболист сообщил, что самолет совершил экстренное торможение во время взлета.

Павел Мамаев снова оказался в центре внимания. 10 января стало известно, что футболист отправился отдыхать в Дубай. Однако на рейсе возникла проблема. Сообщалось, что спортсмен устроил дебош. Когда закончилась посадка пассажиров на борт, в самолете обнаружили техническую неисправность. Поэтому рейс был перенесен с утра на поздний вечер. Пассажирам об этом сообщил капитан воздушного судна. 

Но Мамаев отказался покидать салон эконом-класса, где был с женой Надеждой Санько и маленьким сыном. Он потребовал дать ему коляску для ребенка. Отмечалось, что спортстмен кричал и нецензурно выражался. Однако Павел позже опроверг информацию о скандале.

По словам футболиста, самолет уже разгонялся для взлета, когда было совершено экстренное торможение. Он отметил, что его полуторагодовалый ребенок спал, поэтому они с женой решили, что поменяют билеты. Мамаев попросил стюардессу выдать ему коляску, так как они должны были выйти на мороз. По его словам, работники авиакомпании с пониманием отнеслись к его просьбе. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Как можно конфликтовать на воздушном судне, если это категорически запрещено в любых ипостасьях. Ребята, абсолютно адекватно отреагировали, видя, что наш ребенок спит. Мы попросили вынести нам из багажного отделения коляску. Мы взяли коляску и поехали домой», – рассказал он, пишет Телеграм-канал Mash. 

По другим данным, Павел был расстроен из-за случившегося и даже ставил экипажу ультиматумы. Якобы его с супругой просилиуспокоиться и намекали на вызов полиции, но это никак не повлияло на поведение футболиста. 

Павел Мамаев с женой и сыном успели сделать селфи на борту самолета. Фото: соцсети Надежды Санько

Читайте также