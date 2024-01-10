Футболист Павел Мамаев опроверг информацию, что устроил дебош на борту самолета

Павел Мамаев снова оказался в центре внимания. 10 января стало известно, что футболист отправился отдыхать в Дубай. Однако на рейсе возникла проблема. Сообщалось, что спортсмен устроил дебош. Когда закончилась посадка пассажиров на борт, в самолете обнаружили техническую неисправность. Поэтому рейс был перенесен с утра на поздний вечер. Пассажирам об этом сообщил капитан воздушного судна.
Но Мамаев отказался покидать салон эконом-класса, где был с женой Надеждой Санько и маленьким сыном. Он потребовал дать ему коляску для ребенка. Отмечалось, что спортстмен кричал и нецензурно выражался. Однако Павел позже опроверг информацию о скандале.
По словам футболиста, самолет уже разгонялся для взлета, когда было совершено экстренное торможение. Он отметил, что его полуторагодовалый ребенок спал, поэтому они с женой решили, что поменяют билеты. Мамаев попросил стюардессу выдать ему коляску, так как они должны были выйти на мороз. По его словам, работники авиакомпании с пониманием отнеслись к его просьбе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Как можно конфликтовать на воздушном судне, если это категорически запрещено в любых ипостасьях. Ребята, абсолютно адекватно отреагировали, видя, что наш ребенок спит. Мы попросили вынести нам из багажного отделения коляску. Мы взяли коляску и поехали домой», – рассказал он, пишет Телеграм-канал Mash.
По другим данным, Павел был расстроен из-за случившегося и даже ставил экипажу ультиматумы. Якобы его с супругой просилиуспокоиться и намекали на вызов полиции, но это никак не повлияло на поведение футболиста.
Павел Мамаев с женой и сыном успели сделать селфи на борту самолета. Фото: соцсети Надежды Санько