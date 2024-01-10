На продюсерский центр Николая Расторгуева подали иск на 2,1 миллиарда рублей

Николай Расторгуев обычно не является участником скандалов. Однако оказалось, что в конце 2023 года на него подали иск в суд. Инициатором стала организация «Перфект консалтинг», которая занимается строительством и арендой недвижимости. Причина начинания судебных разборок неизвестна. Но компания требует 2,1 миллиарда рублей с «Продюсерской компании Николая Расторгуева».
По данным издания Daily Storm, лидер группы «Любэ» давно занимается своим бизнесом. Его организация также еще и производит фильмы. В их копилке есть картина «72 часа», а также военная драма «Без воинского звания».
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