На продюсерский центр Николая Расторгуева подали иск на 2,1 миллиарда рублей

Николай Расторгуев обычно не является участником скандалов. Однако оказалось, что в конце 2023 года на него подали иск в суд. Инициатором стала организация «Перфект консалтинг», которая занимается строительством и арендой недвижимости. Причина начинания судебных разборок неизвестна. Но компания требует 2,1 миллиарда рублей с «Продюсерской компании Николая Расторгуева».