Никита Кологривый высказался об игре Данилы Козловского в фильме «Духless»: «Я разобью тысячу таких лжеартистов»

Никита Кологривый решил рассказать о своем отношении к коллегам из мира кино. Он после съемок в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильме «По щучьему велению» стал особенно востребованным актером.

Но Никита заверил, что у него нет авторитета в кино. Более того, он подверг критике игру 38-летнего коллеги Данилы Козловского. Ему не понравилась его работа в фильме «Духless». По его словам, такую роль мог сыграть абсолютно любой человек, намекнув на отсутствие таланта у актера.