Никита Кологривый высказался об игре Данилы Козловского в фильме «Духless»: «Я разобью тысячу таких лжеартистов»

Никита Кологривый решил рассказать о своем отношении к коллегам из мира кино. Он после съемок в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильме «По щучьему велению» стал особенно востребованным актером.
Но Никита заверил, что у него нет авторитета в кино. Более того, он подверг критике игру 38-летнего коллеги Данилы Козловского. Ему не понравилась его работа в фильме «Духless». По его словам, такую роль мог сыграть абсолютно любой человек, намекнув на отсутствие таланта у актера.
«Ну вот «Духless». Сложно играть? На мужика надень костюм-тройку, посади его в «Роллс-Ройс», скажи ему разговаривать вот таким голосом (Шепчет.), немножко пафоса добавь. Зритель должен понять, что все это очень серьезно. А все делается секундно и моментально. Я разобью тысячу таких лжеартистов», — высказался Кологривый.
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Он также отметил, что играть брутального мужчину сыграть легко, особенно имея привлекательную внешность. Актер подчеркнул, что есть другие персонажи, которые требуют большой работы над собой. По его словам, сыграть драматическую роль ничтожества гораздо сложнее.
Никита также заверил, что готов поехать в Голливуд и произвести на всех там настоящее впечатление. Об этом он поведал студентам в Школе-студии «Останкино» во время беседы.