Актеры из сериала «Слово пацана» приехали к подросткам из Новошахтинска на Рождество

На днях Рузиль Минекаев, Слава Копейкин и Ярослав Могильников приехали в Ростовскую область. Появились слухи, что там готовятся съемки продолжения сериала «Слово пацана». Но оказалось, что молодые актеры захотели устроить сюрприз для подопечных из Цента помощи детям в Новошахтинске.
Они пришли к ним в гости на Рождество, обрадовав мальчиков и девочек своим появлением. Педагоги отметили, что они не знали о том, что готовится такой подарок для сирот. С собой артисты привезли торт. Они пили чай с подростками и общались с ними.
«Актеры, среди прочего, говорили нашим детям о том, как важно учиться. Вся встреча была очень позитивно», – поделились педагоги из Центра.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
По их совам, все было без капли пафоса. Также артисты из сериала хотели поехать в детский дом в Гуково, но потом визит не состоялся по неизвестным причинам. Представитель Рузиля рассказала, что актеры поехали в провинцию, так как считают, что детским домом в крупных городах миценаты помогают чаще. Свою поездку они не хотели афишировать, пишет ROSTOV.KP.ru. Отметим, что еще одного главного актера из сериала Леона Кемстача в этой поездке не было.
Актеры из «Слова пацана» сделали сюрприз сиротам. Фото: официальная группа ГКУСО РО «Новошахтинский центр помощи детям» в «ВК»