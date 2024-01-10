Актеры из сериала «Слово пацана» приехали к подросткам из Новошахтинска на Рождество

На днях Рузиль Минекаев, Слава Копейкин и Ярослав Могильников приехали в Ростовскую область. Появились слухи, что там готовятся съемки продолжения сериала «Слово пацана». Но оказалось, что молодые актеры захотели устроить сюрприз для подопечных из Цента помощи детям в Новошахтинске.

Они пришли к ним в гости на Рождество, обрадовав мальчиков и девочек своим появлением. Педагоги отметили, что они не знали о том, что готовится такой подарок для сирот. С собой артисты привезли торт. Они пили чай с подростками и общались с ними.