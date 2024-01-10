Шепелев встретил Новый год с сыном от Фриске на севере России: «Мы побывали в космосе. Было потрясающе!»

Дмитрий Шепелев любит путешествовать. На этот раз он рассказал, как провел Новый год. Телеведущий уехал с семьей на север страны. Он гулял по заснеженным лесам с женой с Екатериной Тулуповой, а также с сыном Тихоном.

С ним поехал и 10-летний сын Платон от Жанны Фриске, которая умерла в 2015 году после тяжелой болезни. Дети с радостью прыгали в сугробы и наслаждались зимними забавами. Мороз нисколько не испортил им настроение. С ними также была падчерица Шепелева Лада и родители.