Шепелев встретил Новый год с сыном от Фриске на севере России: «Мы побывали в космосе. Было потрясающе!»

Дмитрий Шепелев любит путешествовать. На этот раз он рассказал, как провел Новый год. Телеведущий уехал с семьей на север страны. Он гулял по заснеженным лесам с женой с Екатериной Тулуповой, а также с сыном Тихоном.
С ним поехал и 10-летний сын Платон от Жанны Фриске, которая умерла в 2015 году после тяжелой болезни. Дети с радостью прыгали в сугробы и наслаждались зимними забавами. Мороз нисколько не испортил им настроение. С ними также была падчерица Шепелева Лада и родители.
«Я считаю, что нет ничего более унылого, чем отмечать Новый год в жарких странах, простите меня дачники на Бали, в Дубае и Тайланде. Я понимаю, что четыре слоя одежды тоже не для каждого, а мне все же милее.
Наши новогодние каникулы мы провели на Русском Севере близ Архангельска. Говорят, север как открытый космос — выходишь ненадолго из своего дома — корабля в ледяную тишину и вскоре обратно в укрытие, где безопасно и тепло. Так и есть. Выходит, мы побывали в космосе. Было потрясающе!» — написал телеведущий.
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По словам Дмитрия, больше всего был в восторге Платон. Сухой мороз его вообще не пугал, а остальные дети выходили на улицу только на 30 минут. Телеведущий не пожалел, что решил устроить такую необычную поездку, так как обычно многие новогодние каникулы проводят на морях.