Младшая сестра Татьяны Навки перестала скрывать, что год назад родила сына

Татьяна Навка дружит со своей младшей сестрой Натальей. Они часто ездят вместе в отпуск. Оказалось, что в семье спортсменки произошло радостное событие. Еще год назад сестра фигуристки родила сына, но решила рассказать о радостном событии только сейчас.

В день рождения малыша она выложила кадры, которые были сделаны в роддоме. 46-летняя Наталья без макияжа в белой рубашке сияла от счастья. Она сразу познакомила с крохой свою дочку Дарью. Муж также приезжал в роддом ее навестить.