Младшая сестра Татьяны Навки перестала скрывать, что год назад родила сына

Татьяна Навка с мамой и сестрой. Фото: соцсети Татьяны Навки

Родственница олимпийской чемпионки Наталья Навка рассказала, что стала мамой во второй раз.

Татьяна Навка дружит со своей младшей сестрой Натальей. Они часто ездят вместе в отпуск. Оказалось, что в семье спортсменки произошло радостное событие. Еще год назад сестра фигуристки родила сына, но решила рассказать о радостном событии только сейчас. 

В день рождения малыша она выложила кадры, которые были сделаны в роддоме. 46-летняя Наталья без макияжа в белой рубашке сияла от счастья. Она сразу познакомила с крохой свою дочку Дарью. Муж также приезжал в роддом ее навестить.

Сына она нарядила в белый комбинезон и голубую жилетку. Сестра чемпионки трогала ребенка за меленькую ручку и улыбалась. Родные не могли налюбоваться на малыша.

«А вы видели самого счастливого человека на свете? Это я!» — заявила Наталья.

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В день рождения наследника супруги украсили дом шариками голубого цвета. По всей видимости, они отметят это событие в кругу близких. Имя сына пока пара оставила в тайне.

Наталья Навка показала редкие фото с детьми  и мужем. Фото: соцсети Натальи Навки

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