Василий Ливанов высказался об уехавших из России артистах: «Эти дураки для меня полный ноль»

Василий Ливанов решил высказаться о тех артистах, которые уехали из России в 2022 году. Он не стал скрывать, что отрицательно относится к такому решению коллег. 88-летний актер считает, что любой русский человек может добиться успеха за границей. Он пояснил, что жалуются на отсутствие работы только те, кто не обладает талантом.

К слову, Мария Машкова в США жаловалась, что на съемки ее не зовут, а денег нет даже на оплату счетов. Режиссер не сдержал эмоций и назвал сбежавших звезд «мусором».