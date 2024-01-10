Василий Ливанов высказался об уехавших из России артистах: «Эти дураки для меня полный ноль»

Василий Ливанов решил высказаться о тех артистах, которые уехали из России в 2022 году. Он не стал скрывать, что отрицательно относится к такому решению коллег. 88-летний актер считает, что любой русский человек может добиться успеха за границей. Он пояснил, что жалуются на отсутствие работы только те, кто не обладает талантом.
К слову, Мария Машкова в США жаловалась, что на съемки ее не зовут, а денег нет даже на оплату счетов. Режиссер не сдержал эмоций и назвал сбежавших звезд «мусором».
«На этих придурков не нужно обращать внимания никакого! Эти дураки для меня полный ноль. Как и для всей русской культуры», — заявил Ливанов.
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Примечательно, что даже к Алле Пугачевой он относится не положительно после того, как певица уехала сначала в Израиль, а потом на Кипр. Режиссер заверил, что даже не думает о ней и назвал Примадонну «мыльным пузырем», который находится на поверхности российской культуры, пишет «АиФ».