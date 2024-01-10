Валерий Меладзе готовится дать концерты в Европе, Англии и США: «Берет за свое выступление 50 тысяч евро»

Валерий Меладзе продолжает зарабатывать деньги на своем имени, сделанном в России. Фото: Global Look Press

Валерий Меладзе распланировал свой концертный график на весь 2024 год. Концертный директор Сергей Лавров заверил, что за финансовое благополучие артиста можно не беспокоится.

Валерий Меладзе уже больше года не выступает в России. Певец делал неоднозначные высказывания, после чего давать концерты на территории РФ ему запретили. Однако он продолжает зарабатывать деньги. В 2024 году у него уже расписан график гастролей. 

Отмечается, что выступать артист будет в Казахстане и Узбекистане. Также потом у него есть намеченные концерты в Турции, Европе, Англии и США. И хоть спрос на билеты уехавших из России звезд упал, концертный директор Сергей Лавров заверил, что у Меладзе в финансовом плане все стабильно. 

«Его любят и россияне, и украинцы, и казахи. У него много и концертов и корпоративов. Гонорар у Меладзе — большой. Минимально он берет за свое выступление 50 тысяч евро. В новогодние даты ему давали и по 100 тысяч», — заявил эксперт. 

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Он также добавил, что певец ищет новые места для выступлений, а на корпоративы его чаще зовут в Дубай, пишет «МК». В России же артиста уже крайне редко зовут выступать из-за возможных проблем. 

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