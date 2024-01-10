Валерий Меладзе готовится дать концерты в Европе, Англии и США: «Берет за свое выступление 50 тысяч евро»

Валерий Меладзе уже больше года не выступает в России. Певец делал неоднозначные высказывания, после чего давать концерты на территории РФ ему запретили. Однако он продолжает зарабатывать деньги. В 2024 году у него уже расписан график гастролей.
Отмечается, что выступать артист будет в Казахстане и Узбекистане. Также потом у него есть намеченные концерты в Турции, Европе, Англии и США. И хоть спрос на билеты уехавших из России звезд упал, концертный директор Сергей Лавров заверил, что у Меладзе в финансовом плане все стабильно.
«Его любят и россияне, и украинцы, и казахи. У него много и концертов и корпоративов. Гонорар у Меладзе — большой. Минимально он берет за свое выступление 50 тысяч евро. В новогодние даты ему давали и по 100 тысяч», — заявил эксперт.
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Он также добавил, что певец ищет новые места для выступлений, а на корпоративы его чаще зовут в Дубай, пишет «МК». В России же артиста уже крайне редко зовут выступать из-за возможных проблем.