Валерий Меладзе готовится дать концерты в Европе, Англии и США: «Берет за свое выступление 50 тысяч евро»

Валерий Меладзе уже больше года не выступает в России. Певец делал неоднозначные высказывания, после чего давать концерты на территории РФ ему запретили. Однако он продолжает зарабатывать деньги. В 2024 году у него уже расписан график гастролей.

Отмечается, что выступать артист будет в Казахстане и Узбекистане. Также потом у него есть намеченные концерты в Турции, Европе, Англии и США. И хоть спрос на билеты уехавших из России звезд упал, концертный директор Сергей Лавров заверил, что у Меладзе в финансовом плане все стабильно.