Суд закрыл клуб «Мутабор» в Москве на 90 суток после вечеринки Ивлеевой

Прошло меньше месяца с момента, как в клубе «Мутабор» состоялась вечеринка Насти Ивлеевой, которая повлекла за собой массу проблем. 10 января суд принял решение о закрытии развлекательного заведения на 90 дней. Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований на скандальной вечеринке.

Отмечается, что в заседании участвовали представители и юристы от Роспотребнадзора, а также адвокат, представляющий клуб. Кстати, заседание проходило в закрытом режиме, пишет телеграм-канал Mash.