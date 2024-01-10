Суд закрыл клуб «Мутабор» в Москве на 90 суток после вечеринки Ивлеевой

Прошло меньше месяца с момента, как в клубе «Мутабор» состоялась вечеринка Насти Ивлеевой, которая повлекла за собой массу проблем. 10 января суд принял решение о закрытии развлекательного заведения на 90 дней. Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований на скандальной вечеринке.
Отмечается, что в заседании участвовали представители и юристы от Роспотребнадзора, а также адвокат, представляющий клуб. Кстати, заседание проходило в закрытом режиме, пишет телеграм-канал Mash.
Напомним, что ранее владельцы ночного клуба также подали иск к Ивлеевой, потребовав 70 миллионов рублей за порчу репутации. Пояснялось, что был подписан договор, в котором блогерша обещала, что не станет нарушать законодательство РФ, а также не ругаться с применением нецензурных слов и не устраивать никаких провокационных действий.
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Ранее Настя заплатила штраф в 100 тысяч рублей после вечеринки. А многие гости мероприятия теперь остались без концертов и других способов заработка.