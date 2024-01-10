Алишера Моргенштерна* оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. По некоторым данным, артист в декабре не поставил маркировку на одну из своих публикаций в соцсетях.

Если подобных предупреждений будет три, то на Моргенштерна* в России заведут уголовное дело.

Алишера* уже штрафовали за отсутствие плашек в соцсетях. Также он отказывался предоставить данные о своих заработках в налоговую службу, что тоже повлекло наказание.

При этом в интервью Ксении Собчак Моргенштерн* заявлял, что очень хочет вернуться в Россию, но его якобы не пускают. Певец подчеркнул, что не хотел бы быть вовлеченным ни в какие внутренние процессы нашей страны, но деньги зарабатывать планирует.

Сейчас Алишер* живет в Дубае, но, по некоторым данным, власти ОАЭ уже намекают ему, чтобы уезжал. Якобы его образ жизни расстраивает местных шейхов.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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