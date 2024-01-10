Уехавшая из России Глюкоза пожаловалась на сложности на Сейшелах

Певица Глюкоза после скандала с голой вечеринкой Анастасии Ивлеевой уехала из России на Сейшельские острова. Артистка отдыхает и ни в чем себе не отказывает.

Правда, один факт все же омрачил ее настроение. Глюкоза пожаловалась подписчикам в соцсетях, что они попали в сезон дождей и погода довольно прохладная.

«Почему-то я не подумала посмотреть прогноз заранее», — заявила она.

Кстати, на Сейшелы певица отправилась вместе со своей семьей — мужем и двумя дочками. Компанию им также составил новый парень 16-летней дочери Лидии.

В России Ионову ждут проблемы. Бывший продюсер Максим Фадеев назвал вечеринку Ивлеевой «колхозом» и «позором на мировом уровне». Он также заявил, что больше не будет работать с Глюкозой.

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