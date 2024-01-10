Известная актриса Ольга Яковлева попала в больницу в Москве

В среду, 10 января, известная театральная 82-летняя актриса Ольга Яковлева попала в московскую больницу. Врачи оценивают состояние артистки как средней тяжести.

У Яковлевой острые приступы боли, слабость и кашель, а также проблемы с кишечником и воспалительный процесс в почках. В ближайшее время ей поставят диагноз.

Возможно, это грипп группы А, который сейчас прогрессирует на территории нашей страны.

В последнее время актриса играла в спектаклях МХТ им. А.П. Чехова. До этого она блистала в «Ленкоме», Театре на Таганке, Театре на Бронной, Театре имени Владимира Маяковского.

Кроме того, Яковлева снялась в более чем 30 полнометражных фильмах.

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