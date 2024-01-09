Милош Бикович впервые стал отцом

Звезда фильма «Холоп», актер Милош Бикович впервые стал папой. Знаменитость в своебразной манере сообщил прекрасную новость. В микроблоге Милош Бикович разместил детский рисунок, на котором изображены два взрослых человечка и один маленький.

Поклонники тут же поняли - Милош Бикович таким образом оповещает всех, что его жена, сербская модель Ивана Малич осчастливила его наследником или наследницей.

Никаких деталей о новорожденном Милош Бикович предпочел не раскрывать.