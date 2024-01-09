Милош Бикович впервые стал отцом

Звезда фильма «Холоп», актер Милош Бикович впервые стал папой. Знаменитость в своебразной манере сообщил прекрасную новость. В микроблоге Милош Бикович разместил детский рисунок, на котором изображены два взрослых человечка и один маленький.
Поклонники тут же поняли - Милош Бикович таким образом оповещает всех, что его жена, сербская модель Ивана Малич осчастливила его наследником или наследницей.
Никаких деталей о новорожденном Милош Бикович предпочел не раскрывать.
Этой картинкой Милош Бикович оповестил всех о пополнении в семье. Фото: соцсети Милоша Биковича
Примечательно, что Милош Бикович свою личную жизнь держит в строгом секрете от поклонников. О беременности своей избранницы он сообщил в сентябре. А о том, что Милош Бикович тайно женился на Иване Малич, стало известно случайно в день светской премьеры фильма «Холоп-2». Один из коллег Биковича по съемочной площадке проговорился, что тот женат.