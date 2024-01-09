Певица Лолита рассказала, что вслед за Собчак помогла жителям Шебекино и Белгорода

К слову, Филипп Киркоров тоже принял участие в помощи пострадавшим людям, многие из которых остались без жилья.

Добавим, что ранее Милявская стала участницей скандальной вечеринки Насти Ивлеевой, как и король отечественной эстрады. У певицы был смелый наряд, который возмутил общественность. Вскоре ее подвергли критике. Ближайшие концерты артистки были отменены, а также ее вырезали из новогоднего эфира. Лолита уже высказывалась о случившемся и извинялась за участие в мероприятии. Также она признавалась, что теперь привыкает быть домохозяйкой.

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Ксения Собчак также была на нашумевшей вечеринке. Она лишилась контрактов. К ней передумал приходить на интервью режиссер Сарик Адреасян. Сама телеведущая признавалась, что потеряла около 15 миллионов рублей.