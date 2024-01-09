«Вова Адидас?»: певец и актер Алексей Воробьев восхитил россиян, став копией персонажа из «Слова пацана»

Алексей Воробьев много лет выступает на сцене, а также снимается в кино. Многие считают его завидным холостяком, так как он следит за внешностью, элегатно одевается и хорошо зарабатывает. Актер делает короткую стрижку, поднимая волосы вверх для объема и иногда высветляет пряди.

Он также регулярно занимается спортом, поэтому без стеснения снимается без майки. Однако никто не ожидал, что звезда сериала «Деффчонки» захочет сменить имидж. После новогодних праздников он предстал в новом образе.