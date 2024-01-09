«Вова Адидас?»: певец и актер Алексей Воробьев восхитил россиян, став копией персонажа из «Слова пацана»

Алексей Воробьев много лет выступает на сцене, а также снимается в кино. Многие считают его завидным холостяком, так как он следит за внешностью, элегатно одевается и хорошо зарабатывает. Актер делает короткую стрижку, поднимая волосы вверх для объема и иногда высветляет пряди.
Он также регулярно занимается спортом, поэтому без стеснения снимается без майки. Однако никто не ожидал, что звезда сериала «Деффчонки» захочет сменить имидж. После новогодних праздников он предстал в новом образе.
В соцсети Алексей выложил видео, на котором сам себя бреет тримером. Он предусмотрительно надел одноразовый фартук с карманом, чтобы волосы не падали на пол. Певец ста аккуратно сбривать ростительность на лице. А затем он убрал почти все, оставив ровные усы над верхней губой. Алексей надел черную рубашку с галстуком, сделал укладку, а в качестве аксессуаров использовал массивный перстень, нагрудный платок и брошь.
«Не уверен, что это правильное решение. Но эффектное — точно», — написал артист.
Примечательно, что еще недавно он делился кадрами, на которых был бритый, даже без щетины. Усы актер никогда не носил.
Алексей Воробьев любит разный стиль в одежде, но лицо бреет почти всегда. Фото: соцсети Алексея Воробьева
Эти кадры сразу привлекли внимание пользователей Сети.
«Готовишься к роли маньяка?» — в шутку спросил певец Сергей Лазарев.
А вот поклонники были уверены, что Воробьев скопировал персонажа из нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», которого сыграл актер Иван Янковский.
«Сразу видно, что «Слово пацана» смотрел», — заявила natulka_golubeva.
«Вова Адидас?» — удивился dr.alexgm.
«Леше все идет! Но нет ничего лучше гладко выбритого мужского лица», — посчитала fima_ama.
«Адидас? Ты ли это?» — написала yuliya_tibeikina.
«Адидас-старший», — присоединилась ekaterinawwwalker.
«Вы хотите быть пацаном после Вовы Адидаса в продолжении?» — спросила asem090909.
«И даже тут вы проявляете актерское мастерство», — отметила zinaida__zimina.
Отметим, что Янковский на два года младше Воробьева. Он имеет несколько престижных наград. Актер продолжает семейную династию, так как его папа — режиссер Филипп Янковский, мать — актриса Оксана Фандера. А его дедушка и бабушка также актеры.
Осенью 2023 года вышел сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», где он сыграл с Сергеем Буруновым и другими известным персонами, а также молодыми актерами. Теперь он переживает настоящую волну популярности. У Янковского значительно увеличилась армия поклонников. Однако он уже женат. Артист состоит в браке с Дианой Пожарской. У пары растет сын Олег, которому два года.
Многие в соцсетях копируют наряды и прически героев сериала. И усы Вовы Адидаса являются яркой частью его образа.
Иван Янковский сыграл Воку Адидаса в сериале. Фото: кадр из «Слова пацана»
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Теперь поклонники Воробьева гадают, специально он сделал себе усы, подражая Янковскому, или решил их оставить в последний момент. Также многие переживают, как долго актер намерен их носить. Но обычно Алексей регулярно снимается в новых проектах, поэтому его могут попросить сбрить всю растительность на лице.
Ранее артист с радостью экспериментировал с гримом, наклеивая седую бороду и нося парики для съемок. Совсем недавно фанаты видели его в образе седовласого старика.