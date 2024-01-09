«Вова Адидас?»: певец и актер Алексей Воробьев восхитил россиян, став копией персонажа из «Слова пацана»

Алексей Воробьев решился на эксперимент. Фото: Global Look Press

Певец Алексей Воробьев признался, что не уверен в правильности своего решения. Однако его подписчики стали писать артисту сотни комплиментов.

Алексей Воробьев много лет выступает на сцене, а также снимается в кино. Многие считают его завидным холостяком, так как он следит за внешностью, элегатно одевается и хорошо зарабатывает. Актер делает короткую стрижку, поднимая волосы вверх для объема и иногда высветляет пряди. 

Он также регулярно занимается спортом, поэтому без стеснения снимается без майки. Однако никто не ожидал, что звезда сериала «Деффчонки» захочет сменить имидж. После новогодних праздников он предстал в новом образе.

В соцсети Алексей выложил видео, на котором сам себя бреет тримером. Он предусмотрительно надел одноразовый фартук с карманом, чтобы волосы не падали на пол. Певец ста аккуратно сбривать ростительность на лице. А затем он убрал почти все, оставив ровные усы над верхней губой. Алексей надел черную рубашку с галстуком, сделал укладку, а в качестве аксессуаров использовал массивный перстень, нагрудный платок и брошь. 

«Не уверен, что это правильное решение. Но эффектное — точно», — написал артист. 

Примечательно, что еще недавно он делился кадрами, на которых был бритый, даже без щетины. Усы актер никогда не носил. 

Алексей Воробьев любит разный стиль в одежде, но лицо бреет почти всегда. Фото: соцсети Алексея Воробьева

Эти кадры сразу привлекли внимание пользователей Сети. 

«Готовишься к роли маньяка?» — в шутку спросил певец Сергей Лазарев.

А вот поклонники были уверены, что Воробьев скопировал персонажа из нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», которого сыграл актер Иван Янковский

«Сразу видно, что «Слово пацана» смотрел», — заявила natulka_golubeva.

«Вова Адидас?» — удивился dr.alexgm.

«Леше все идет! Но нет ничего лучше гладко выбритого мужского лица», — посчитала fima_ama.

«Адидас? Ты ли это?» — написала yuliya_tibeikina.

«Адидас-старший», — присоединилась ekaterinawwwalker.

«Вы хотите быть пацаном после Вовы Адидаса в продолжении?» — спросила asem090909.

«И даже тут вы проявляете актерское мастерство», — отметила zinaida__zimina.

Отметим, что Янковский на два года младше Воробьева. Он имеет несколько престижных наград. Актер продолжает семейную династию, так как его папа — режиссер Филипп Янковский, мать — актриса Оксана Фандера. А его дедушка и бабушка также актеры. 

Осенью 2023 года вышел сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», где он сыграл с Сергеем Буруновым и другими известным персонами, а также молодыми актерами. Теперь он переживает настоящую волну популярности. У Янковского значительно увеличилась армия поклонников. Однако он уже женат. Артист состоит в браке с Дианой Пожарской. У пары растет сын Олег, которому два года. 

Многие в соцсетях копируют наряды и прически героев сериала. И усы Вовы Адидаса являются яркой частью его образа.

Иван Янковский сыграл Воку Адидаса в сериале. Фото: кадр из «Слова пацана»

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Теперь поклонники Воробьева гадают, специально он сделал себе усы, подражая Янковскому, или решил их оставить в последний момент. Также многие переживают, как долго актер намерен их носить. Но обычно Алексей регулярно снимается в новых проектах, поэтому его могут попросить сбрить всю растительность на лице. 

Ранее артист с радостью экспериментировал с гримом, наклеивая седую бороду и нося парики для съемок. Совсем недавно фанаты видели его в образе седовласого старика. 

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