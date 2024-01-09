Квартиру телеведущей Леры Кудрявцевой в Москве затопило: «Паркет встал дыбом»

Лера Кудрявцева не раз признавалась, что сталкивается с обычными проблемами, как и все люди. И на эти новогодние каникулы она улетела в Дубай с дочкой Марией. Однако ее отдых был омрачен известием из Москвы.

Ведущая шоу «Секрет на миллион» узнала, что ее квартира была затоплена. По всей видимости, ей прислали фото, которые расстроили звезду. Она рассказала о случившемся в соцсетях.