Квартиру телеведущей Леры Кудрявцевой в Москве затопило: «Паркет встал дыбом»

Лера Кудрявцева не раз признавалась, что сталкивается с обычными проблемами, как и все люди. И на эти новогодние каникулы она улетела в Дубай с дочкой Марией. Однако ее отдых был омрачен известием из Москвы.
Ведущая шоу «Секрет на миллион» узнала, что ее квартира была затоплена. По всей видимости, ей прислали фото, которые расстроили звезду. Она рассказала о случившемся в соцсетях.
«В Москве затопило квартиру, прорвало батарею. Ковры плавают. Паркет встал дыбом. Съездила на курорт», — посетовала Лера.
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Напомним, что жилье она купила много лет назад. В квартире телеведущая не живет, а лишь иногда останавливается, когда задерживается на съемках допоздна. У блондинки есть просторный загородный дом, где она и растит дочку вместе с мужем Игорем Макаровым. К слову, хоккеист остался в Москве, поэтому, возможно, займется возникшей проблемой. Сама звезда вернется домой 10 января.