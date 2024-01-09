Директор Театра Вахтангова поднял зарплаты актерам на 15 тысяч рублей

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова существует больше века. Главным режиссером в нем служит Анатолий Шульев, а директором является Кирилл Крок. На этот раз он решил порадовать всех сотрудников театра.

Директор повысил зарплаты актерам, биллитерам, уборщицам и другим работникам с 1 января. Он отметил, что решил сделать такой скромный подарок к Новому году.