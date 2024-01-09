Директор Театра Вахтангова поднял зарплаты актерам на 15 тысяч рублей

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова существует больше века. Главным режиссером в нем служит Анатолий Шульев, а директором является Кирилл Крок. На этот раз он решил порадовать всех сотрудников театра.
Директор повысил зарплаты актерам, биллитерам, уборщицам и другим работникам с 1 января. Он отметил, что решил сделать такой скромный подарок к Новому году.
«Я прекрасно вижу, что происходит с ценами, как выросли они на продукты питания и услуги первой необходимости. А потому считаю, что одна из главных задач в театре — повышать уровень благосостояния людей, попросту говоря, зарплаты. Мною принято решение с 1 января поднять зарплату всем на 15 тысяч рублей в месяц. Как это принято говорить — чистыми на руки», — сказал Крок.
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Также ранее он увеличил ежемесячные выплаты актерам за участие в спектаклях и репетициях. Эти надбавки директор театра намерен сохранить и в этом году, пишет «МК». К слову, в Москве есть большое количество театров, но Вахтангова считается одним из более благосостоятельных. Билеты на спектакли быстро продаются, а также есть доход от продаж книг и программок.