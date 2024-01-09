Юмористу Александру Ревве объявили бойкот на российском телевидении

Александр Ревва в 2023 году снова стал появляться на съемках разных шоу в России. Он также выступал на корпоративах и участвовал в новогодних проектах. Но теперь стало известно, что юмористу объявили бойкот на федеральных каналах.

Многие зрители раскритиковали его появление в шоу «Дуэты». А также он был в новогоднем «Камеди» и «Песне года». Но потом певца вырезали из эфира «Песни года». Однако это заметили не все.