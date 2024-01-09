Юмористу Александру Ревве объявили бойкот на российском телевидении

Александр Ревва в 2023 году снова стал появляться на съемках разных шоу в России. Он также выступал на корпоративах и участвовал в новогодних проектах. Но теперь стало известно, что юмористу объявили бойкот на федеральных каналах.
Многие зрители раскритиковали его появление в шоу «Дуэты». А также он был в новогоднем «Камеди» и «Песне года». Но потом певца вырезали из эфира «Песни года». Однако это заметили не все.
Руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что больше Ревву не будут показывать на федеральном телевидении.
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Для этого есть несколько причин, в том числе двойное гражданство артиста. По словам Бородина, актер «переобулся» и поэтому вернулся в Россию и снова стал зарабатывать деньги.
«Но мы этого ему не дадим сделать», — сказал Виталий Николаевич, пишет «МК».
Напомним, что ранее бойкот был объявлен Филиппу Киркорова после участия певца в вечеринке Насти Ивлеевой. Его вырезали из новогодних передач и из «Песни года».