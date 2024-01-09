Уехавшая из России актриса Екатерина Кузнецова призналась, что общается с Дмитрием Назаровым*

Екатерина Кузнецова покинула Россию в 2022 году. Она потеряла работу после этого решения. Актрису заменили в сериале «Вампиры средней полосы». По неподтвержденным данным, она теперь проживает в Польше.

Свою квартиру в Москве артистка пока не продала, хотя недвижимость оценивается в примерно 200 тысяч долларов. После отъезда она снимается в рекламных роликах. У нее почти нет поддержки. Однако звезда призналась, что стала общаться с коллегой по сериалу «Кухня» Дмитрием Назаровым*.