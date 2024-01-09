Уехавшая из России актриса Екатерина Кузнецова призналась, что общается с Дмитрием Назаровым*

Екатерина Кузнецова покинула Россию в 2022 году. Она потеряла работу после этого решения. Актрису заменили в сериале «Вампиры средней полосы». По неподтвержденным данным, она теперь проживает в Польше.
Свою квартиру в Москве артистка пока не продала, хотя недвижимость оценивается в примерно 200 тысяч долларов. После отъезда она снимается в рекламных роликах. У нее почти нет поддержки. Однако звезда призналась, что стала общаться с коллегой по сериалу «Кухня» Дмитрием Назаровым*.
«Когда мы работали вместе, я его очень сильно боялась, потому что для меня он был такой большой-большой артист… А когда начались все события, я помню, что его супруга сама мне написала. И вот таким образом мы стали с ней переписываться. Не могу сказать, что мы общаемся постоянно, но есть поддержка», — рассказала Кузнецова во время разговора с латвийским журналистом.
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Также она отметила, что с ней долго поддерживала общение Ольга Медынич. По словам актрисы, они созванивались. Коллега проявляла эмпатию и спрашивала, как у нее дела. Напомним, что Екатерина состояла в браке с Евгением Прониным с 2014 по 2015 год. Она признавалась, что он ей изменил, что и стало причиной развода.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.