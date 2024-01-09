Арестованный певец Шарлот написал письмо с покаянием патриарху Кириллу

Певец Эдуард Шарлот находится в СИЗО. Его арестовали на 13 суток за мелкое хулиганство. Позже артиста этапировали в Самару, где ему уже дали новую меру пресечения – арест до 24 января. На тот момент было возбуждено два уголовных дела, одно из которых по статье «Оскорбление чувств верующих».
Шарлоту грозит до шести лет лишения свободы за кадры, которые он публиковал в соцсетях. А 9 января стало известно, что певец написал покаянное письмо патриарху Кириллу, которое отправил из СИЗО еще две недели назад.
Отмечается, что арестованный артист попросил прощения у Патриарха. В письме он также объявил, что кается в содеянном и даже готов искупить вину. Эдуард подчеркнул в письме, что «активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать», поэтому он попросил, чтобы его выпустили на свободу, об этом сообщает Телеграм-канал Baza.
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Добавим, что в последнее время были взяты под арест и другие известные персоны. В декабре задержали рэпера Vacio, который в одном носке веселился на скандальной вечеринке Насти Ивлеевой. Это возмутило общественность.
Подобная ситуация случилась с солистом группы «Щенки» Максимом Моисеевым, который на сцене выступил в одном носке, а потом оказался совсем голым. Ему дали 10 суток ареста и вручили повестку в военкомат.