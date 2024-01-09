Арестованный певец Шарлот написал письмо с покаянием патриарху Кириллу

Отмечается, что арестованный артист попросил прощения у Патриарха. В письме он также объявил, что кается в содеянном и даже готов искупить вину. Эдуард подчеркнул в письме, что «активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать», поэтому он попросил, чтобы его выпустили на свободу, об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

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Добавим, что в последнее время были взяты под арест и другие известные персоны. В декабре задержали рэпера Vacio, который в одном носке веселился на скандальной вечеринке Насти Ивлеевой. Это возмутило общественность.

Подобная ситуация случилась с солистом группы «Щенки» Максимом Моисеевым, который на сцене выступил в одном носке, а потом оказался совсем голым. Ему дали 10 суток ареста и вручили повестку в военкомат.