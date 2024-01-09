Арестованному солисту группы «Щенки» Моисееву вручили повестку в военкомат

9 января Максим Моисеев, который также называет себя Максим Тесли, был задержан полицейскими. Причиной стало его выступление в одном носке в Санкт-Петербурге. Вечером суд вынес приговор.
Солист группы «Щенки» был арестован на 10 суток за мелкое хулиганство. Однако позже выяснилось, что 37-летнему музыканту также была вручена повестка в военкомат, о чем пишет Телеграм-канал Mash.
По данным канала, это было сделано для постановки артиста на воинский учет и уточнения данных. Также отмечается, что Максим успел удалить свою страницу в соцсети и личный Телеграм-канал.
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Напомним, что недавно также был арестован рэпер Vacio, который в носке на интимном месте появился на вечеринке Насти Ивлеевой. После этого его дважды арестовали на 15 суток и также, по данным СМИ, вручили повестку в военкомат.