Арестованному солисту группы «Щенки» Моисееву вручили повестку в военкомат

9 января Максим Моисеев, который также называет себя Максим Тесли, был задержан полицейскими. Причиной стало его выступление в одном носке в Санкт-Петербурге. Вечером суд вынес приговор.

Солист группы «Щенки» был арестован на 10 суток за мелкое хулиганство. Однако позже выяснилось, что 37-летнему музыканту также была вручена повестка в военкомат, о чем пишет Телеграм-канал Mash.