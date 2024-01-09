Солиста группы «Щенки» арестовали на десять суток из-за выступления в одном носке

9 января был задержан солист группы «Щенки» Максим Тесли, настоящая фамиля которого Моисеев. Накануне он выступил в клубе, представ на сцене в одном носке.
Он намеревался вылететь из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, а затем в Алматы, но его арестовали в аэропорту. Состоялся суд, который вынес решение в отношении певца. Калининский районный суд отправин его под арест на десять суток, пишет Телеграм-канал Shot.
Его обвиняют по статье за мелкое хулиганство. Многие решили, что Максим подражал рэперу Vacio, который в таком же откровенном виде редстал в декабре на вечеринке Насти Ивлеевой. Он также был арестован и в сумме отправился за решетку на 15 суток.
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При этом в окружении Моисеева отмечают, что он лишь пошутил и не собирался делать ничего провокационного. Екатерина Мизулина и депутат Виталий Милонов высказались о случившемся и считают, что солист «Щенков» должен понести наказание, как и Vacio.