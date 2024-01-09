Солиста группы «Щенки» арестовали на десять суток из-за выступления в одном носке

9 января был задержан солист группы «Щенки» Максим Тесли, настоящая фамиля которого Моисеев. Накануне он выступил в клубе, представ на сцене в одном носке.

Он намеревался вылететь из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, а затем в Алматы, но его арестовали в аэропорту. Состоялся суд, который вынес решение в отношении певца. Калининский районный суд отправин его под арест на десять суток, пишет Телеграм-канал Shot.