Анастасия Волочкова задолжала ТСЖ в Санкт-Петербурге около 400 тысяч рублей

Анастасия Волочкова уехала отдыхать на Мальдивы в тот момент, когда у нее скопился внушительный долг по комменульным услугам. Балерина имеет много недвижимости. Одна из ее квартир находится в Санкт-Петербурге.
По данным ФССП, артистка вошла в 2024 год с долгом за петербургскую квартиру перед ТСЖ в 57 тысяч 195 рублей. А председатель ТСЖ пояснил, что это лишь сумма возмещения за судебные издержки, а сам долг гораздо больше.
«Сам долг за коммуналку был за полгода – это больше 300 тысяч рублей. Сама она адекватно относится к погашению коммунальных платежей, это ей товарищи помощники навешали лапшу, что можно не платить. У нее их много, наверное, они таким образом оправдывают свое наличие», – рассказал он.
Председатель ТСЖ также признался, что пытался решить вопрос и сам звонил Волочковой, но она в итоге просто начинала возмущаться. Ему пришлось ехать в Москву, чтобы начать судебные разбирательства со звездой.
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Также балерина больше года судится из-за потопа в ее квартире с ТСЖ, требуя возместить ей 3,5 миллиона рублей ущерба. Однако председатель пояснил, что Анастасия просто не понимает, что по сути судится сама с собой, так как сама состоит в ТСЖ и если придется выплачивать компенсацию, то ее деньги будут частью суммы, пишет SPB. KP.RU.