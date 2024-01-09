Анастасия Волочкова задолжала ТСЖ в Санкт-Петербурге около 400 тысяч рублей

Анастасия Волочкова уехала отдыхать на Мальдивы в тот момент, когда у нее скопился внушительный долг по комменульным услугам. Балерина имеет много недвижимости. Одна из ее квартир находится в Санкт-Петербурге.

По данным ФССП, артистка вошла в 2024 год с долгом за петербургскую квартиру перед ТСЖ в 57 тысяч 195 рублей. А председатель ТСЖ пояснил, что это лишь сумма возмещения за судебные издержки, а сам долг гораздо больше.