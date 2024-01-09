Shaman уверен, что Ксения Собчак мечтает взять у него интервью: «Нет-нет, да напишет про меня»

Ярослав Дронов, более известным как Shaman, стал одним из самых востребованных исполнителей на минувших новогодних каникулах. Певец редко дает интервью. У него поинтересовались, отправился бы он к модным интервьюерам. Артист признался, что ему не поступали предложения от Ксении Собчак.

Однако он уверен, что знаменитая журналистка мечтает сделать его героем своего информационного видеоролика. Также исполнитель хита «Я русский» заверил, что не пошел бы к ней, так как уверен, что вопросы будут неинтересными.