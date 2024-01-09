Shaman уверен, что Ксения Собчак мечтает взять у него интервью: «Нет-нет, да напишет про меня»

Ярослав Дронов, более известным как Shaman, стал одним из самых востребованных исполнителей на минувших новогодних каникулах. Певец редко дает интервью. У него поинтересовались, отправился бы он к модным интервьюерам. Артист признался, что ему не поступали предложения от Ксении Собчак.
Однако он уверен, что знаменитая журналистка мечтает сделать его героем своего информационного видеоролика. Также исполнитель хита «Я русский» заверил, что не пошел бы к ней, так как уверен, что вопросы будут неинтересными.
Shaman не сомневается, что Собчак хотела бы с ним устроить диалог. «В своих комментариях Ксения, нет-нет, да напишет про меня и что-то скажет», - заверил певец. Предложения об интервью от еще одного журналиста Юрия Дудя* он не получал.
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«Я предполагаю, что вопросы, которые мне бы задавали, были бы неинтересны. Поэтому смысла идти на это интервью просто нет», - цитирует артиста журнал «СтарХит».
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.