Переехавшая в Италию Ксения Раппопорт вернется в Россию ради заработка

Ксения Раппопорт в 2022 году переехала в Италию. Там у нее уже была недвижимость на тот момент. Дело в том, что в 2006 году актриса сыграла в фильме культового итальянского режиссера Джузеппе Торнаторе «Незнакомка». После этого ей стали предлагать сниматься и другие режиссеры из Европы. Сначала артистка не собиралась покидать родину, но потом изменила мнение.

Однако забрасывать заработок в России она не намерена. Если год назад спектакли с ее участие отменяли, что в 2024 году она снова готовится выступать на отечественной театральной сцене.