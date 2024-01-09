Переехавшая в Италию Ксения Раппопорт вернется в Россию ради заработка

Ксения Раппопорт нашла способ зарабатывать в России. Фото: Global Look Press

В Европе Ксения Раппопорт нашла работу, но и в России намерена зарабатывать в 2024 году.

Ксения Раппопорт в 2022 году переехала в Италию. Там у нее уже была недвижимость на тот момент. Дело в том, что в 2006 году актриса сыграла в фильме культового итальянского режиссера Джузеппе Торнаторе «Незнакомка». После этого ей стали предлагать сниматься и другие режиссеры из Европы. Сначала артистка не собиралась покидать родину, но потом изменила мнение. 

Однако забрасывать заработок в России она не намерена. Если год назад спектакли с ее участие отменяли, что в 2024 году она снова готовится выступать на отечественной театральной сцене.

На этот год у Раппопорт запланированы спектакли, которые должны состояться в Москве и Санкт-Петербурге, об этом пишет New-magazine.

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Напомним, что у нее десятки ролей в кино. В 2024 году выйдет фильм «Летучий корабль», в котором она сыграла цыганку. Добавим, что ее дочка Аглая Тарасова пошла по ее стопам. Она живет в России и снимается в кино. 

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