Дочка Басты попала в больницу в Дубае с кишечной инфекцией

Баста уехал на новогодние каникулы в Дубай с семьей. Там с его младшей дочкой Василисой произошел неприятный инцидент. Она заболела и попала в больницу. Рэпер вместе с женой Еленой отправились в госпиталь с наследницей.
Врачи установили, что у девочки острый кишечный вирус. Она находилась под наблюдениями медиков два дня. Родители от нее не отходили. Потом супруга артиста рассказал о случившемся в соцсетях и заявила, что у нее лучший муж на свете.
«Госпиталь хороший, жаль не было свободных палат с диваном. У меня самый лучший муж и папа. Я никогда в этом не сомневаюсь, но в таких ситуациях убеждаюсь еще сильнее», – поделилась Елена.
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9 января она уже вышла на связь из Москвы. Баста вернулся с семьей из отпуска. Теперь они будут продолжать лечние дочки уже на родине. По словам жены рэпера, они теперь желают лишь того, чтобы Василиса была здорова. Напомним, что у пары есть еще одна дочка Мария, которой 14 лет.
Баста не отходил от дочки в госпитале. Фото: соцсети Елены Вакуленко.