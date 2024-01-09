Дочка Басты попала в больницу в Дубае с кишечной инфекцией

Баста уехал на новогодние каникулы в Дубай с семьей. Там с его младшей дочкой Василисой произошел неприятный инцидент. Она заболела и попала в больницу. Рэпер вместе с женой Еленой отправились в госпиталь с наследницей.

Врачи установили, что у девочки острый кишечный вирус. Она находилась под наблюдениями медиков два дня. Родители от нее не отходили. Потом супруга артиста рассказал о случившемся в соцсетях и заявила, что у нее лучший муж на свете.