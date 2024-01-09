Васильев назвал Рогова идеальным кандидатом на роль ведущего «Модного приговора»

Александр Васильев больше не ведет шоу «Модный приговор». Проект недавно вернулся в эфир, но из прежнего состава осталась только Эвелина Хромченко. На роль ведущего еще не утвердили кандидатуру, но представлены несколько претендентов: актер Игорь Верник, стилисты Александр Рогов и Даниил Грачев, теле- и радиоведущие Александр Анатольевич и Константин Михайлов. Они уже побывали на месте ведущего и показали свои способности. Зрители бурно стали обсуждать их работу. А теперь и Васильев высказал свое мнение.
«Я за обаятельного и профессионального Александра Рогова! Надеюсь, именно он займет место ведущего программы "Модный приговор". А кто ваш фаворит, друзья?» – написал историк моды в соцсети.
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О его словах узнал стилист и признался, что такой похвалы не ожидал. Добавим, что Рогов имеет много опыта работы на телевидении, а также вел передачу, где также преображают женщин. Порой эксперт в моде обсуждает образы звезд. У него был конфликт с Лерой Кудрявцевой, когда он раскритиковал ее стиль. Однако потом Александр с ней личной пообщался и помирился.