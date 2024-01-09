Принц Уильям подарил Кейт Миддлтон украшения, потратив 15 миллионов рублей

Кейт Миддлтон стала часть британской королевской семьи больше 10 лет назад. Она 9 января отмечает свой день рождения. Главный подарок ей вручает муж принц Уильям. Обычно она ждет от него не только букет цветов. По традиции Кэрин получает от него роскошные украшения. Так, на 30-летие он выбрал для нее ювелирный набор люксового бренда Cartier 13,8 миллионов рублей.

Принцесса Уэльская носила его в 2021 году на Олимписких играх в Лондоне. В комплект входят: 18-каратная цепочка с бриллиантами паве, украшенная переплетенными кольцами из розового, желтого и белого золота, и сережки.