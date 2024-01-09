Принц Уильям подарил Кейт Миддлтон украшения, потратив 15 миллионов рублей

Кейт Миддлтон стала часть британской королевской семьи больше 10 лет назад. Она 9 января отмечает свой день рождения. Главный подарок ей вручает муж принц Уильям. Обычно она ждет от него не только букет цветов. По традиции Кэрин получает от него роскошные украшения. Так, на 30-летие он выбрал для нее ювелирный набор люксового бренда Cartier 13,8 миллионов рублей.
Принцесса Уэльская носила его в 2021 году на Олимписких играх в Лондоне. В комплект входят: 18-каратная цепочка с бриллиантами паве, украшенная переплетенными кольцами из розового, желтого и белого золота, и сережки.
Еще одним подарком от Уильяма стали часы Ballon Bleu de Cartier, которые стоят около 555 тысяч рублей. Это был презент на третью годовщину свадьбы. Иногда он все же выбирает скромные украшения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Два года назад Миддлтон получила серьги-капли с драгоценными камнями за 11,5 тысяч рублей на Рождество. Но наследник престола признавался, что однажды сделал неудачный подарок, о котором Кэтрин теерь не дает ему забыть. Оказалось, что в самом начале их романа он преподнес избраннице бинокль, пишет The Sun.