В окружении группы «Щенки» назвали выступление солиста в одном носке неудачной шуткой: «Он не играл так весь концерт»

«Подростки должны испугаться так жить, а не подражать. Задумка группы была в том, чтобы ребята смотрели и думали: "Боже, я так жить не хочу". Ну и плюс задача - задокументировать современность.

Все поэты и художники документирую события своей современности в своем творчестве. У нас сейчас историческое время и исторические события. И эта "голая" вечеринка - одно из них. Максим не мог это не отметить.

Причем в носке он вышел на последнюю песню. Он не играл так весь концерт», – рассказал сайту Teleprogramma.pro анонимный источник, близкий к музыканту.