В окружении группы «Щенки» назвали выступление солиста в одном носке неудачной шуткой: «Он не играл так весь концерт»

Во вторник, 9 января, в аэропорту Санкт-Петербурга был задержан лидер группы «Щенки» Максима Тесли. Причиной стало то, что накануне музыкант выступил в одном из петербургских клубов в одном носке. Солиста могут обвинить в хулиганстве, а пока он находится в СИЗО.
В окружении артиста отмечают, что случившееся было лишь неудачной шуткой. По мнению близких музыканта, группы «Щенки» не обучает молодежь плохому, а, наоборот, является поучительно-воспитательным проектом.
«Подростки должны испугаться так жить, а не подражать. Задумка группы была в том, чтобы ребята смотрели и думали: "Боже, я так жить не хочу". Ну и плюс задача - задокументировать современность.
Все поэты и художники документирую события своей современности в своем творчестве. У нас сейчас историческое время и исторические события. И эта "голая" вечеринка - одно из них. Максим не мог это не отметить.
Причем в носке он вышел на последнюю песню. Он не играл так весь концерт», – рассказал сайту Teleprogramma.pro анонимный источник, близкий к музыканту.
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Напомним, в конце декабря в Москве прошла вечеринка Насти Ивлеевой, после которой рэпера Vacio заключили под арест на 15 суток, а потом снова задержали. Артист тоже на публике предстал в одном носке, что сочли хулиганством.
Знакомые Максима Тесли считают, что он не хотел сделать ничего плохого.
«Максим - современный художник, который так отражает окружающую реальность. Он очень любит Россию и не уехал на волне эмиграции», – заверил собеседник.