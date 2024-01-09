Анастасия Макеева после конфликтов поцеловала руку режиссеру Светлане Дружининой

Анастасия Макеева на днях встретилась со Светланой Дружининой. Они ранее работали вместе. Между актрисой и режиссером были недомолвки. Дружинина рассказывала, что ее отговаривали работать с Анастасией, но та сначала показалась ей кроткой овечкой. А потом пошли обиды.
Макеева часто опаздывала на съемки и требовала оплачивать ее переработки. В итоге режиссер заявила, что актриса при опоздании будет оплачивать переработки Михаилу Боярскому, который тоже участвовал в съемках. Однако теперь конфликт был исчерпан.
На мероприятии Макеева решилась на красивый жест. Она встала перед Дружининой на колени, а потом также поцеловала ей руку. Трогательные кадры попали в Сеть.
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«Светлана Сергеевна - гениальный режиссер, которая заставила плакать, страдать и биться миллионы сердец в унисон, смотря «Гардемаринов». Это невероятно умная женщина, которой противостоять очень сложно», – пояснила Анастасия, пишет KP.RU.