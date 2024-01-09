Анастасия Макеева после конфликтов поцеловала руку режиссеру Светлане Дружининой

Анастасия Макеева на днях встретилась со Светланой Дружининой. Они ранее работали вместе. Между актрисой и режиссером были недомолвки. Дружинина рассказывала, что ее отговаривали работать с Анастасией, но та сначала показалась ей кроткой овечкой. А потом пошли обиды.

Макеева часто опаздывала на съемки и требовала оплачивать ее переработки. В итоге режиссер заявила, что актриса при опоздании будет оплачивать переработки Михаилу Боярскому, который тоже участвовал в съемках. Однако теперь конфликт был исчерпан.