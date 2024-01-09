Фавориту Пугачевой шансонье Бубликову запретили въезд в Россию

Однако пока Бубликова еще надеется, что сможет продолжать заработки. В феврале и марте у него должно быть 11 концертов в Подмосковье, Москве, городах Черноземья и Ростове-на-Дону. Продажа билетов еще идет. Возможно, что певец сможет уладить свои проблемы и вернуться в Россию.

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Как словам Собчак, в декабре Бублик пытался разузнать, что делать в такой ситуации в группе тех, кого пока тоже не желают видеть в стране, пишет «МК».

Напомним, что в свое время Алла Пугачева открыла в нем талант и привезла из Мареуполя в Москву. Он стал известным благодаря Примадонне. Отмечается, что артистка поддерживала его до недавнего времени, когда сама уехала уехала за границу. А Михаил ранее признавался, что Алла Борисовна подарила ему новую жизнь.