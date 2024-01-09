Певец Шура отреагировал на советы покинуть Россию: «Родился, вырос, живу, жил и умру здесь! Это моя родина!»

Шура, которого на самом деле зовут Александр Медведев, столкнулся с критикой. На фоне скандалов с вечеринкой Насти Ивлеевой, ему стали писать негативные комментарии по поводу стиля артиста. Хотя он на вечеринке не был.

Он, как известно, красит глаза, носит смелые наряды, которые не все одобряют. Однако певец заявил, что не собирается покидать Россию. Он эмоционально ответит злопыхателям, напомнив, что его давно приняли таким, какой он и есть, поэтому у него нет повода уезжать.