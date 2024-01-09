Певец Шура отреагировал на советы покинуть Россию: «Родился, вырос, живу, жил и умру здесь! Это моя родина!»

Шура, которого на самом деле зовут Александр Медведев, столкнулся с критикой. На фоне скандалов с вечеринкой Насти Ивлеевой, ему стали писать негативные комментарии по поводу стиля артиста. Хотя он на вечеринке не был.
Он, как известно, красит глаза, носит смелые наряды, которые не все одобряют. Однако певец заявил, что не собирается покидать Россию. Он эмоционально ответит злопыхателям, напомнив, что его давно приняли таким, какой он и есть, поэтому у него нет повода уезжать.
«Я родился, вырос, живу, жил и умру здесь! Это моя Родина! 30 лет мои песни — мои слова только добро! Это мои соцсети! Это мои видео!» — написал Шура.
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Он добавил, что живет и работает в России, а критикам объявил, что они «сами себя уничтожают» своей злобой. Себя певец назвал клоуном-лицедеем. Напомним, что артисту 48 лет. Большую часть жизни он выступает на сцене. Много лет артист сталкивался с критикой, но это не помешало ему стать знаменитым.