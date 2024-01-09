Дети Агаты Муцениеце прогуливают школу, оставшись на курорте с отцом и мачехой

Во вторник, 9 января, все российские школы возобновили занятия. Однако дети Агаты Муцениеце, судя по stories их мачехи, пока еще не вернулись домой. А это значит, что Мия и Тимофей пропускают уроки в школе. Это, конечно же, не исключает того, что отпрыски Павла Прилучного будут делать домашние задания и учиться дистанционно, пока они находятся за границей.

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