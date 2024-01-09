Регина Дубовицкая о своей семье: «У меня один муж на всю оставшуюся жизнь — кому это интересно?»

В недавнем интервью Регина Дубовицкая дала понять, что ее личная жизнь мало интересна публике и все потому, что она старается избегать скандалов. Свою частную жизнь бессменная ведущая «Аншлага» держит за семью печатями. По словам Дубовицкой, едва ли кому-то будет интересно слушать ее семейные истории, в которых нет измен, ссор и прочего, что привлекает внимание обывателей. Регина Игоревна гордится тем, что всегда была счастлива в браке. Народ, по мнению телеведущей, больше волнуют разводы, имущественные споры и прочие интриги. А этого в ее жизни, как подметила Дубовицкая нет и никогда не было.

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«Как живу? У меня один муж на всю оставшуюся жизнь — кому это интересно?» - вопрошает Регина Дубовицкая.

Свое слово сказал и драматург Семен Альтов, который расхвалил телеведущую. Он заверил, что феномен Регины Дубовицкой заключается в том, что она, в первую очередь, женщина-организатор, которая обладает своим характером и смешливостью.

По материалам MK.ru