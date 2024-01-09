Зепюр Брутян показала, как ее падчерица Мия нянчится с братиком Микаэлем

Павел Прилучный и Зепюр Брутян так и не смогли насладиться уикендом на двоих. Вместе с ними на курорт на зимних каникулах летали старшие дети «мажора» от первой жены Агаты Муцениеце — сын Тимофей и дочка Мия. Также молодожены взяли в поездку и сынишку Микаэля, который чуть ли не с рождения путешествует со своими звездными родителями. Хотя Зепюр вполне могла оставить сына на попечение своей мамы на несколько дней. Однако расставаться с малышом Брутян не захотела, тем более в поездке у нее были свои няньки. Падчерица Мия постоянно крутится рядом с братиком.

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