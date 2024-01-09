Агата Муцениеце подогрела слухи о романе со стоматологом, уехав с ним на курорт без детей

Агата Муцениеце проводит зимние каникулы в приятной компании, оставив детей — сына Тимофея и дочку Мию — на попечение их отца и молодой мачехи. Павел Прилучный забрал отпрысков с собой в отпуск, а его бывшая жена улетела на другой курорт, чем подогрела слухи о тайном романе. В своем микроблоге актриса поделилась свежими кадрами, засняв себя на скутере. Муцениеце оседлала «железного коня», усевшись за спину брутального красавца. Как пишет ряд компетентных СМИ, им оказался тот самый стоматолог, с которым Агата еще пару лет назад появлялась на публике. Но тогда мужчину спутали с женатым режиссером Климом Шипенко.
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Поклонники в недоумении,: то ли актриса решила реанимировать свой старый роман со стоматологом, то ли Муцениеце и вовсе не расставалась с мужчиной. Сама Агата не раз говорила о том, что ее дочка Мия ждет не дождется, когда она выйдет замуж и родит ей братика или сестренку. Судя по счастливой улыбке актрисы, сидя на скутере в обнимку с брутальным парнем, она чувствовала себя весьма комфортно и уютно. А фанаты заметили, что нынешний друг Агаты по красоте не уступает ее бывшему мужу Павлу Прилучному.
По материалам 7days