Нур Феттахоглу из «Великолепного века» вышла на лед на коньках

Кто бы мог подумать, что Нур Феттахоглу, которая полюбилась зрителю в Турции и за ее пределами, умеет кататься на коньках. В своем микроблоге актриса из сериала «Великолепный век» поделилась свежим фото, показав, что проводит уикенды в стиле русской зимы. Поклонники заметили, что для антуража партнерше Халита Эргенча не доставало только термоса с чаем и блинчиков с медом.
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Нур специально утеплилась для катка. На фото звезда сериала «Великолепный век» позировала в белоснежном бомбере и джинсах, а вот утепленные наушники Нур Феттахоглу сняла. Видимо, на льду было не так прохладно. Или же актриса успела согреться чаем.
Нур Феттахоглу на катке. Фото: соцсети, скриншот
Уикенд на катке — не самое привычное времяпрепровождение для теплолюбивой турчанки. Этот вид спорта больше пользуется популярностью в странах с морозными зимами, к примеру, в России. Наши поклонники уже позвали Нур Феттахоглу в гости, заверив, что ей понравится каток на льду Байкала. Кстати, в России успела побывать и Мерьем Узерли (Хюррем султан), она даже выучила несколько слов по-русски. С концертами в Москву и Санкт-Петербург собирается наведаться и Бурак Озчивит.