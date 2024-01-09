Нур Феттахоглу из «Великолепного века» вышла на лед на коньках

Кто бы мог подумать, что Нур Феттахоглу, которая полюбилась зрителю в Турции и за ее пределами, умеет кататься на коньках. В своем микроблоге актриса из сериала «Великолепный век» поделилась свежим фото, показав, что проводит уикенды в стиле русской зимы. Поклонники заметили, что для антуража партнерше Халита Эргенча не доставало только термоса с чаем и блинчиков с медом.

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Нур специально утеплилась для катка. На фото звезда сериала «Великолепный век» позировала в белоснежном бомбере и джинсах, а вот утепленные наушники Нур Феттахоглу сняла. Видимо, на льду было не так прохладно. Или же актриса успела согреться чаем.