Полиция задержала лидера группы «Щенки», который выступил в одном носке

Во вторник, 9 января, утром в аэропорту Санкт-Петербурга задержали лидера группы «Щенки» Максима Тесли, который накануне выступил в ночном клубе в одном носке. Таким образом, музыкант повторил «подвиг» рэпера Vacio, оскандалившегося на «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой.

Тесли планировал вылететь в Екатеринбург, а оттуда сбежать в Казахстан. У него уже были куплены билеты в Алматы. Но не получилось.

Вероятно, в ближайшее время музыканта обвинят в хулиганстве, в его действиях правоохранительные органы усмотрели признаки административного правонарушения.

Максим на данный момент находится в СИЗО.

Vacio, напомним, накануне вручили повестку в военкомат. Музыкант отправится служить в армию. Хейт артист словил после того, как появился на вечеринке Ивлеевой абсолютно голым, а на гениталии был надет носок. Общественность возмутил его поступок. Россияне посчитали такое поведение неприемлемым на фоне сложной мировой ситуации.

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