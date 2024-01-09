Дочка Юлии Пересильд уехала в Турцию с отцом Алексеем Учителем и его невестой

Анна Пересильд проснулась знаменитой после съемок в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Девочка сыграла в нем школьницу Айгуль, возлюбленную Марата. Примечательно, что отец 14-летней Ани не сразу дал согласие на то, чтобы она снималась в криминальной драме. Режиссера Алексея Учителя смутило то, что его дочери придется отыгрывать тяжелые психологические сцены. Однако Анна сумела настоять на своем, убедив отца в том, что она справится с ролью Айгуль.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».