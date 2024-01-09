Дочка Юлии Пересильд уехала в Турцию с отцом Алексеем Учителем и его невестой

Анна Пересильд проснулась знаменитой после съемок в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Девочка сыграла в нем школьницу Айгуль, возлюбленную Марата. Примечательно, что отец 14-летней Ани не сразу дал согласие на то, чтобы она снималась в криминальной драме. Режиссера Алексея Учителя смутило то, что его дочери придется отыгрывать тяжелые психологические сцены. Однако Анна сумела настоять на своем, убедив отца в том, что она справится с ролью Айгуль.
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Анна Пересильд с отцом Алексеем Учителем, его несестой Софьей и младшей сестрой. Фото: соцсети, скриншот
Новогодние каникулы Анна Пересильд провела с отцом Алексеем Учителем, его нынешней невестой Софьей Мелединой и их общим ребенком. У Ани есть сестренка Нина, ей еще пока нет и трех лет. У девочек один отец. Также у старшей дочери Юлии Пересильд есть сестра Маша. В свое время актриса родила от Алексея Учителя двух дочек.
Как пишет KP.RU, Анна уехала с отцом и его новой семьей на отдых в Турцию. В своем микроблоге девочка делилась несколькими свежими фото. Похоже, что старшая дочка Юлии Пересильд сумела поладить с молодой возлюбленной отца. Софье всего 26 лет, она старше Ани на 12 лет. Софья Меледина окончила ВГИК. Свои отношения с режиссером она предпочитала скрывать. Юлия Пересильд призналась, что ее дочки общаются с отцом, он им очень нужен.