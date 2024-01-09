Многодетный отец Дмитрий Тарасов заявил, что хочет еще детей

Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов заявил, что не против завести еще детей после того, как его супруга Анастасия Костенко родит четвертого.

«Я понимаю, что где трое, там уже особо нет разницы — четверо их или пятеро», — признался спортсмен на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Тарасов также подчеркнул, что очень хотел сына. Ему было важно, что кто-то должен нести его фамилию.

От первого брака у футболиста подрастает дочь Ангелина, с которой он недавно наладил общение. Всего у Дмитрия четверо детей с учетом прошлого брака, Костенко скоро подарит ему пятого — это будет мальчик.

Ольга Бузова не родила ребенка Тарасову. Спортсмен в каждом интервью подчеркивает, что это стало основной причиной их расставания.

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