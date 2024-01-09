Миронова объяснила, в чем успех комедии «Холоп»: «Тема воспитания мажора востребована народом»

Мария Миронова рассказала о второй части комедии «Холоп», объяснив, почему этот фильм так понравился зрителю. Актриса дала понять, что ей было комфортно сниматься у Клима Шипенко. Он подобрал отличную команду творческих людей и настоящих профессионалов.

Мария дала понять, что «Холоп-2» снимался с еще более тщательным подходом. И этот фильм уж точно нельзя назвать халтурным, как это часто бывает после бурного успеха. Картина действительно принесла много денег, однако вторая часть комедии, по мнению Мироновой, такая же сильная, как и первая. В сценарии много юмора, шуток, бюджет, выделенный на фильм, стал больше, а сами съемки масштабнее.

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На съемках «Холопа», как дала понять актриса, они часто вспоминали Марка Захарова и его любимый жанр — фантастический реализм. Именно он в свое время снимал такие комедии. И сейчас такие истории, как считает актриса, очень нужны людям. Ярким примером такого жанра она назвала фильм «Иван Васильевич меняет профессию».

«Мне кажется, успех построен на том, что жанр востребован сам по себе, как и тема воспитания мажора, когда избалованный барчук становится человеком, тоже востребована народом», — отметила Мария Миронова.

По материалам «Теленедели».