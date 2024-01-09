Павел Прилучный показал лицо сына Микаэля от Зепюр Брутян: «Мой младший кусок счастья»

Павел Прилучный увез всю семью в теплые края. Вместе с Зепюр Брутян и тремя детьми актер отдыхает от городской суеты, проводя время на пляже. При этом «мажор» не стал рассказывать поклонникам, куда именно они поехали. Но, судя по видеороликам в микроблоге жены актера, это какой-то роскошный курорт.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».