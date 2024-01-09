Павел Прилучный показал лицо сына Микаэля от Зепюр Брутян: «Мой младший кусок счастья»

Павел Прилучный увез всю семью в теплые края. Вместе с Зепюр Брутян и тремя детьми актер отдыхает от городской суеты, проводя время на пляже. При этом «мажор» не стал рассказывать поклонникам, куда именно они поехали. Но, судя по видеороликам в микроблоге жены актера, это какой-то роскошный курорт.
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Павел Прилучный с сыном Микаэлем на пляже. Фото: соцсети, скриншот
«Дети вносят в нашу жизнь абсолютное счастье! Мой младший кусок счастья!» — отметил Павел.
В отпуск актер поехал вместе с тремя детьми: старшими отпрысками, сыном Тимофеем и дочкой Мией от первой жены Агаты Муцениеце, и младшим сынишкой Микаэлем. На одном из фото Прилучный даже показал лицо малыша, которого они с Зепюр Брутян тщательно прятали от поклонников. Из-под панамки можно было рассмотреть пухлые щечки, губки-бантики и носик сынишки Павла Прилучного. Сам актер выглядел весьма счастливым. Похоже, что отдых удался на славу.