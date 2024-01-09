Рэпер Сергей Булавинцев таинственно пропал в Подмосковье

Уже неделю родные, друзья и волонтеры «Лиза Алерт» не могут найти таинственно пропавшего в Подмосковье 50-летнего музыканта Сергея Булавинцева, известного как рэпер Sir-J. Его называют одним из основоположников рэп-движения в России. Артист 29 декабря вернулся в столицу из Калининграда, где у него был концерт, и отправился в свой дом в городе Видное.

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Однако, в ночь на 30 декабря в доме музыканта произошел пожар, но пострадавших при этом нет. После этого Булавинцев пропал. Как сообщает KP.RU, мужчину якобы видели в электричке, он ехал в сторону Подмосковья, хотя планировал Новый год встречать с семьей. В настоящий момент ведутся поиски рэпера, как и устанавливаются причины пожара.