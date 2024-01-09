Ирина Роднина – про фигуристов Дэвис и Смолкина: «Не считаю их перспективной парой»

Российские фигуристы в очередной раз пропустят Чемпионат Европы по фигурному катанию, который начнется 10 января в Литве. Но пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина санкции не коснулись, пара в прошлом году сменила спортивное гражданство и готовится выступать на турнире. Они прилетели в Европу из США, куда переехали как только решили представлять Грузию. Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась об этом танцевальном дуэте и считает, что у них нет перспектив.

«Всем понятно, что их переход — вынужденное решение. Я не считаю их перспективной парой. Интересно послушать ее маму (Этери Тутберидзе – мать Дианы Дэвис – прим.ред), узнать позицию — все ее ученики сидят дома, а дочь выступает», - высказалась Роднина.