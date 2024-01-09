Надежда Ермакова нашла нужным сообщить, что ее муж улетел в Израиль на обследование

Экс-звезда телепроекта «Дом-2» Надежда Ермакова сочла нужным сообщить своим подписчикам, что ее муж Даниэль Чистов улетел в Израиль. Там он будет проходить обследование, несколько лет он борется с аутоиммунным заболеванием глаз, и безуспешно.

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В декабре пара пыталась получить визу в Европу, чтобы найти там нужных специалистов, поскольку в России найти подходящих им не удалось. Однако им отказали, им пара уже отчаялась. Но появился шанс на Ближнем Востоке.

«Сейчас нашли альтернативу в Израиле, спасибо родителям за помощь… Без них ничего бы не было…В общем, еще один шаг, еще одна надежда «а вдруг поможет!» Когда-нибудь этот замкнутый круг по болезни должен разорваться, я верю, что мы справимся с этим сложным испытанием, мы команда!» - написала в Telegram Ермакова.

Пара очень надеется на израильское обследование, им необходимо найти причину болезни, которая прогрессирует. Как рассказывала Ермакова ранее, ситуация критическая и может привести к полной потере зрения 24-летнего Чистова.