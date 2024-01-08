Наталья Штурм нашла нужным раскрыть подробности смерти мамы: «Я ее, еще теплую, гладила по ногам, рукам…»

Певица Наталья Штурм раскрыла подробности своей 90-летней мамы. которой не стало 3 января. Пожилая женщина скончалась в больнице, где проходила курс лечения.

Наталья Штурм призналась, что ее мама предчувствовала свою скорую смерть. В последнее время она чувствовала себя плохо. Правда, при этом женщина отказывалась ходить, опираясь на палочку, а потеряв слух, не стала надевать специальный слуховой аппарат. Наталья Штурм рассказала, что маме не позволяла это делать ее гордыня. Вероятно, 90-летняя женщина не хотела выглядеть слабой и немощной.

Новый год мама Натальи Штурм встречала в больнице. Певица рассказала, что находилась рядом с мамой в новогоднюю ночь, пока та не уснула. А перед этим Наталья Штурм пела для пациентов.

На третий день наступившего года мама Натальи Штурм умерла.

«Мамочка ушла из жизни 3 января. Это было у всех на глазах. Я ее, еще теплую, гладила по ногам, рукам… Она перед уходом вздохнула три раза, и все… Это было очень быстро. Я помню все до минуты», - раскрыла Наталья Штурм подробности кончины родительницы.

По материалам MK.RU

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