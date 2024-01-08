Оля Рапунцель из «Дома-2»: «Все новогодние праздники я провела с моими дочками»

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель после разрыва с мужем Дмитрием Дмитренко активно пытается отвести от себя любые подозрения по поводу того, что семья рухнула по ее вине.
Ольга Рапунцель транслирует мысль о том, что она прекрасная мать, которая заботится о своих дочерях, а не заводит ухажеров, чтобы наладить личную жизнь.
«Все новогодние и рождественские праздники я провела с моими дочками. Так получается, что они везде со мной. И в гости мы ездили, и в аквапарке повеселились», - рассказала Ольга Рапунцель в микроблоге.
Оля Рапунцель с дочками на Елке в Кремле. Фото: соцсети Ольги Рапунцель
На Рождество Ольга Рапунцель сводила Василису и Софию на Елку в Кремль. По ее словам, девочки были в восторге от представления. Рапунцель советует всем родителям обязательно сводить своих детей на Елку в Кремль хотя бы раз в жизни.
«Представление это очень интересное, красивые костюмы у актеров, памятный подарок. Дочки с радостью смотрели сказку и хлопали», - добавила Ольга Рапунцель.
Дочери Ольги Рапунцель Василиса и София с подарками после Елки в Кремле. Фото: соцсети Ольги Рапунцель