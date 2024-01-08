Оля Рапунцель из «Дома-2»: «Все новогодние праздники я провела с моими дочками»

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель после разрыва с мужем Дмитрием Дмитренко активно пытается отвести от себя любые подозрения по поводу того, что семья рухнула по ее вине.

Ольга Рапунцель транслирует мысль о том, что она прекрасная мать, которая заботится о своих дочерях, а не заводит ухажеров, чтобы наладить личную жизнь.